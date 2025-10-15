Министрите на отбраната на съюзническите страни на НАТО се срещат в централата на Алианса в Брюксел. В нея участват както генералният секретар Марк Рюте, така и Пийт Хегсет - министърът на отбраната на Съединените щати, съобщи CNN.

Хегсет заяви, че „огневата мощ“ идва в Украйна чрез покупките на американски оръжия от европейските държави, но дали това включва произведени в Америка ракети „Томахоук“, все още не е ясно.

Той добави, че „ангажиментите“, поети от европейските държави, скоро ще се превърнат в „способности“ за Украйна.

Тръмп обяви, че може да предложи ракети “Томахоук” на Украйна, ако Путин не сложи край на войната

Закупуването на оръжия се извършва в рамките на новата инициатива „Списък с приоритетни изисквания за Украйна“ (PURL), в рамките на която вече са обещани 2 милиарда долара за военно оборудване за Украйна, като се очаква страните от НАТО да поемат ангажименти в сряда.

Украйна иска европейските държави да могат да ѝ закупят усъвършенствани далекобойни ракети „Томахоук“ по този механизъм, но това решение зависи от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Атанас Запрянов участва в среща на военните министри на НАТО в Брюксел

Предстои среща на украинският президент Володимир Зеленски с Доналд Тръмп в Белия дом в петък. Очаква се той да настоява за достъп до американските ракетни комплекси „Томахоукс“, което би им позволило да нанасят удари дълбоко в Русия и потенциално да поставят Москва в обсег, когато се срещне с Тръмп в петък в Белия дом.

Тръмп вече заяви, че може да даде на Украйна „Томахоукс“ в зависимост от действията на Владимир Путин.

Въпреки че ракетите са една от ключовите теми за разговори в укрепването на отбраната на Украйна, въпросът не беше включен в дневния ред на дискусията в Брюксел в сряда.

„Това е двустранен въпрос“, каза Рюте, визирайки преките дискусии между Украйна и Съединените щати.

Министрите на отбраната на НАТО вече обещаха още дронове за Украйна, като Великобритания обеща да достави 100 000 дрона, а Холандия ще даде 90 милиона евро (104 милиона долара) за изграждането на собствени.

Финландия ще достави тази седмица нов пакет помощ за Украйна, заяви днес финландският министър на отбраната Анти Хаканен, цитиран от украинската новинарска агенция "Укринформ". Освен това Финландия ще се присъедини към инициативата „Списък с приоритетни изисквания за Украйна“ за придобиване на американско въоръжение за Въоръжените сили на Украйна, каза финландският министър преди днешната среща на министрите на отбраната на страните от НАТО в Брюксел.

Редактор: Цветина Петрова