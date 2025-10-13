Американският президент Доналд Тръмп обяви, че може да предложи ракети “Томахоук” с голям радиус на Украйна, ако президентът на Русия Владимир Путин не сложи край на войната.

Пред репортери на борда на самолета Еър Форс 1 на път за Израел, той обяви, че е обсъдил с украинския държавен глава Зеленски искането. “Томахоук” имат радиус от 2500 км - достатъчен, за да удари дълбоко в територията на Русия, включително Москва.

Висши украински служители заминават за САЩ за преговори по въпросите на отбраната

“Говорихме за оръжията, от които се нуждаят Те много се нуждаят от системи “Пейтриът” и биха искали да имат “Томахоук”. Това е стъпка напред. Но може би ще трябва да говоря с Русия за “Томахоук”. Искат ли да имат такива ракети насочени към тях? Не мисля. Мисля, че може би ще говоря с Русия за това, за да е честно всичко. Казах това на президента Зеленски, защото Томахоук са нова стъпка на агресия”, обясни Тръмп.

Зеленски: Не бихме използвали ракети "Томахоук" срещу цивилни обекти в Русия

Вашингтон възнамерява да предостави ракетите на НАТО, а Алиансът ще ги предаде на Украйна. Бившият руски президент Дмитрий Медведев обаче предупреди, че подобен ход щял да свърши зле за всички - най-вече за САЩ.

Редактор: Ивайла Митева