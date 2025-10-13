Висши украински служители заминават за Вашингтон за преговори по въпросите на отбраната с американски служители, съобщиха от президентската канцелария.

Тази новина идва, докато Русия засилва атаките срещу енергийната мрежа на Украйна и Вашингтон обмисля доставката на ракети с голям обсег, предаде АФП.

Зеленски: Не бихме използвали ракети "Томахоук" срещу цивилни обекти в Русия

Делегацията, водена от украинския премиер Юлия Свириденко, ще обсъди „укрепването на нашите въздушни отбранителни и ударни способности“ и „повишаването на (енергийната) устойчивост преди зимата“, съобщи в социалните медии Андрий Ермак, ръководител на кабинета на президента Володимир Зеленски.

Редактор: Мария Барабашка