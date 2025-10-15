Министрите на отбраната на страните членки на НАТО на среща в Брюксел. В нея участие ще вземе и българският военен министър Атанас Запрянов.

Рюте: Ако Русия е достатъчно глупава, за да атакува НАТО, това ще бъде открита война

В рамките на форума ще бъде обсъдено прилагането на най-важните решения, свързани с отбранителния и възпиращ потенциал на НАТО, взети на Срещата на върха във Хага през юли 2025 г.

Германското разузнаване: Изправени сме пред опасност от страна на Русия

По време на разговорите ще бъдат обсъдени новите инициативи за укрепване на сигурността на страните от източните граници на ЕС, създаване на защита от дронове и ускоряване на процесите на изграждане на отбранителни способности в подкрепа на засилването на отбранителния капацитет на Съюза.

