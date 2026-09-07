Велосипедист загина, а петима души са ранени в град Пиргос, Западна Гърция. Инцидентът станал, след като два автомобила се сблъскали на кръстовище, като в катастрофата попаднал и преминаващ велосипед, съобщава вестник „Катимерини”.

Велосипедистът починал от тежките си наранявания малко след удара. Петимата ранени, които пътували в двата автомобила, са откарани с линейки в болница за лечение.

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Пътната полиция разследва обстоятелствата около сблъсъка и причините за тежкото произшествие.

Редактор: Мария Барабашка