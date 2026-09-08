На 8 септември Република Северна Македония чества Деня на независимостта. Началото на процеса по отделяне от бившата Социалистическа федеративна република Югославия е поставено на 25 януари 1991 г., когато първият многопартиен парламент в Скопие приема Декларация за независимост. Ключовият момент идва на 8 септември същата година с провеждането на референдум.

При избирателна активност от 75,7% над 96% от гласувалите отговорят утвърдително на въпроса дали подкрепят суверенна и независима държава Македония с право за евентуално участие в бъдеща общност на югославските републики.

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Вечерта след края на вота под лозунга „Глас за Македония“ гражданите спонтанно се събират на централния площад в Скопие, където са обявени първите резултати. Сред тях е и Кирo Глигоров, който по-късно стана първият президент на новата държава.

На 17 ноември 1991 г. парламентът официално провъзгласява независимостта, с което започва процесът на отделяне от Югославия. България е първата държава, която признава новата република под нейното конституционно име - Република Македония, на 15 януари 1992 г.

С това си действие България елиминира възможността за подялба на Македония, каквато е била планирана от югославският диктатор и военнопрестъпник Слободан Милошевич и гръцкия премиер Константинос Мицотакис.

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С Договора за приятелство и добросъседство от 2017 г. , подписан от правителствата на Бойко Борисов и Зоран Заев, членството на Северна Македония в НАТО става възможно. С подписването на договора се ускорява процеса по разрешаване на спора за името на страната между правителствата в Скопие и Атина

По случай 35 години от независимостта президентът Гордана Силяновска-Давкова ще положи цветя на гробовете на президентите Киро Глигоров и Борис Трайковски, както и на първия министър-председател на страната Никола Клюшев. Очаква се цветя да положат и представители на Парламента, правителството, Генералния щаб на армията, религиозни общности, както и представители на институции, дипломатическия корпус и политическите партии.

Редактор: Никола Тунев