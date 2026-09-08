46-годишен мъж е задържан след нападение и заплахи срещу екип на Спешна помощ в смолянското село Виево.

На 4 септември медици от Филиала за спешна медицинска помощ в Баните били изпратени на адрес заради сигнал за 32-годишна жена, която имала нужда от помощ. Тя живеела на семейни начала със задържания. При пристигането на медицинския екип мъжът станал агресивен. По данни на полицията той започнал да хвърля предмети по лекарите и да ги заплашва.

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46-годишният е тестван за алкохол. Дрегерът отчел 2,73 промила в издишания въздух. Той бил задържан за срок до 24 часа. В Районното управление в Смолян е образувано бързо производство.

Редактор: Цветина Петкова