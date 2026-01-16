-
Потърпевшият Григор Караиванов е част от спешните медицински екипи от 50 години насам
Пореден случай на агресия срещу медик е регистриран в района на Павликени. Филдшерът от Спешна помощ Григор Караиванов, който има 50 години трудов стаж, е бил нападнат и заплашен със смърт по време на нощно дежурство в село Върбовка.
То е извършено около 2:00 часа през нощта на 14 януари. Екипът на Спешна помощ получава сигнал за пострадал мъж, паднал по стълбите в село Върбовка. При пристигането на адреса медикът бил посрещнат от няколко човека, видимо употребили алкохол.
Спешните медици в Разлог – между дълга и агресията
„Отидохме при падналия човек, който се оплакваше от болки в крака. Попитах го какво е станало и поисках да прегледам мястото. Докато се опитвах да събуя обувката му, един от присъстващите внезапно стана агресивен“, разказва Григор Караиванов.
► Три удара в гръдния кош и заплахи
Според разказа на медика един от присъстващите му нанесъл три тежки удара в областта на гръдния кош.
Шофьорът на линейката - Владислав, също става свидетел на ситуацията. Екипът е бил принуден да избяга към линейката.
Караиванов споделя, че има болки в гръдния кош и е силно травмиран психически, но въпреки това продължава да изпълнява дежурствата си. „За 50 години такова нещо ми се случва за първи път. Повечето хора в селата ни познават и се отнасят добре с нас, но има единици, които са злобни и искат нещата да стават само по техния начин, а не по правилния“, заключава той.
Случаят е докладван веднага на полицията и е образувана проверка. По-късно беше съобщено, че извършителят е задържан за срок до 24 часа. Предстои същият да бъде привлечен в качеството на обвиняем и да му бъде взета мярка за неотклонение „задържане под стража“.
Повече гледайте във видеото.
