Екипът на Центъра за спешна медицинска помощ в Разлог разказа за предизвикателствата в ежедневната си работа в предаването „Пулс” по NOVA NEWS. Хората в бели престилки често остават на първа линия не само срещу болестта, но и срещу агресията.

Освен да оказват спешна медицинска помощ лекарите и медицинските сестри са принудени ежедневно да овладяват напрежение, обиди и заплахи. Все по-често агресията от страна на пациентите и техните близки прераства и във физически посегателства. Това превръща работата в спешните кабинети в рискова.

По думите на медиците голяма част от напрежението идва от факта, че в района липсват неотложни кабинети и приемно-диагностични звена. Така хора без спешни състояния, включително неосигурени пациенти или такива без достъп до личен лекар в късните часове, търсят помощ именно в спешния център.

Когато пациентите не получат желаното лечение или бъдат насочени към друг специалист или лечебно заведение, често реагират с недоволство и агресия. Медиците подчертават, че спешната помощ работи по приоритет и не може да осигури всички специализирани прегледи, което обаче рядко се приема с разбиране.

„Работата ни е да преценим кое състояние е най-спешно. Когато някой трябва да изчака, това често се възприема като пренебрежение”, споделя д-р Айлин Куньова. В подобни ситуации агресията не само не помага, но и затруднява работата и застрашава сигурността на персонала.

Спешните медици призовават за повече уважение и търпение от страна на пациентите, както и за конкретни мерки за тяхната защита – постоянна или дежурна полицейска охрана и по-ефективно съдействие от охранителните служби.

Въпреки трудностите, екипът остава на своя пост. Символ на тази отдаденост е медицинската сестра Емилия Грозданова, която ден след като е станала жертва на нападение с комоцио и хематоми, отново е на работа в името на пациентите и на професионалния дълг.