-
"Лекар на годината": Д-р Лорис Мануелян, който лекува с наука, поезия и музика
-
"Лекар на годината": Проф. Мая Кръстева-Вилмош за живота, посветен на най-малките
-
Проф. Николай Цонев бе отличен с наградата „Лекар на годината” за иновативна онкология
-
Твоите здравни права: Какво ни гарантира доболничната помощ
-
Д-р Гергана Николова: Януари и февруари е времето на грипните вируси
-
Проф. Христова: Тази година ще има много повече болни от грип в сравнение с миналата
Лекари и сестри призовават за търпение и защита на работното място
Екипът на Центъра за спешна медицинска помощ в Разлог разказа за предизвикателствата в ежедневната си работа в предаването „Пулс” по NOVA NEWS. Хората в бели престилки често остават на първа линия не само срещу болестта, но и срещу агресията.
Освен да оказват спешна медицинска помощ лекарите и медицинските сестри са принудени ежедневно да овладяват напрежение, обиди и заплахи. Все по-често агресията от страна на пациентите и техните близки прераства и във физически посегателства. Това превръща работата в спешните кабинети в рискова.
По думите на медиците голяма част от напрежението идва от факта, че в района липсват неотложни кабинети и приемно-диагностични звена. Така хора без спешни състояния, включително неосигурени пациенти или такива без достъп до личен лекар в късните часове, търсят помощ именно в спешния център.
Когато пациентите не получат желаното лечение или бъдат насочени към друг специалист или лечебно заведение, често реагират с недоволство и агресия. Медиците подчертават, че спешната помощ работи по приоритет и не може да осигури всички специализирани прегледи, което обаче рядко се приема с разбиране.
По време на празниците: Кога да се обърнем към Спешна помощ
„Работата ни е да преценим кое състояние е най-спешно. Когато някой трябва да изчака, това често се възприема като пренебрежение”, споделя д-р Айлин Куньова. В подобни ситуации агресията не само не помага, но и затруднява работата и застрашава сигурността на персонала.
Спешните медици призовават за повече уважение и търпение от страна на пациентите, както и за конкретни мерки за тяхната защита – постоянна или дежурна полицейска охрана и по-ефективно съдействие от охранителните служби.
Въпреки трудностите, екипът остава на своя пост. Символ на тази отдаденост е медицинската сестра Емилия Грозданова, която ден след като е станала жертва на нападение с комоцио и хематоми, отново е на работа в името на пациентите и на професионалния дълг.
Последвайте ни