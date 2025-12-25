Не трябва да викате Спешна помощ за елементарни неща. Това каза в ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS Катя Сунгарска, говорител на Спешна медицинска помощ

“Пример за това са температурни състояния, такива, които са хронични, или когато няма остро настъпило обостряне. Всички знаят, че работим в много тежък кадрови дефицит, екипите са много малко”, обясни тя.

По думите й парадоксът е, че хората се прибират по родните места или пък отиват някъде да празнуват, а при тях сигналите се увеличават. “Имаме един много тъжен извод - викат ни възрастни хора, които са оставени сами, които са самотни, които се страхуват за здравето и живота си и нямат на кого да се облегнат в този момент”.

“Това в никакъв случай не е в обхвата на дейността на Спешна помощ, но е много тъжно за обществото ни”, смята тя.

Как да се преборим със стреса и напрежението по празниците - съветите на специалистите

“Когато няма обостряне и няма нещо, което е животозастрашаващо, би следвало хората да контактуват с личните си лекари. Когато не са налични, лекарите трябва да имат сключен договор с медицинско звено или с друг личен лекар, който да поеме тяхната пациентска листа”, обясни Сунгарска.

Според нея при децата острото състояние настъпва много бързо, но и много бързо се оправя. “Разбира се, когато става въпрос за дете, родителите или хората, които ги гледат, трябва да бъдат много внимателни. Ако вдигнат наистина висока температура, не 37,5, могат да се обърнат към Спешна помощ, ако нямат контакт с педиатъра, който по принцип би следвало да наблюдава детето”.

Чудото на Рождество: Изписват новородени в коледни чорапчета в болница в Русе

“Би следвало във всяко по-голямо населено място да има спешен кабинет, който работи по празниците. Тук в София също има болници, които имат спешно приемно, за да могат да оказват помощ там, където се налага”, коментира тя.

“За съжаление, по празниците хората решават, че трябва да злоупотребят с алкохол или с някакви други субстанции. Не малка част от сигналите са за такива състояния. Колкото повече човек осъзнава собствената си отговорност към здравето и живота си, толкова по-малко ще си позволява да стига до такива състояния, за да се налага в празничните дни вместо да празнува и да се весели, да вика Спешна помощ”, смята тя.

Целия разговор гледайте във видеото.