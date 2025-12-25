-
Традицията в лечебното заведение е от години
Подаръци в коледни чорапи – така семействата на новородените в русенската болница „Канев“ ще посрещнат рожбите си. Тази традиция в здравното заведение спазват вече от няколко години по време на коледните празници.
"Имаме едно бебе, което се роди на Бъдни вечер". Това заяви в „Здравей, България” началникът отделение "Неонатология" в УМБАЛ "Канев"-Русе д-р Лилия Георгиева.
Тя разказа, че бебетата са в чувалчета с коледни мотиви, което създава настроение не само на майките, но и на персонала в болницата. "Цялото лечебно заведение е украсено празнично, за да се усети духът на Коледа", сподели доктор Георгиева.
И допълни, че на Коледа в отделението ѝ са приети две бебета, които са недоносени, тъй като са родени с тегло под 1500 грама. "Вече са наддали и са над 2 килограма и очакват изписване. Майката днес ще постъпи, за да постои няколко дни с децата", обясни медикът.
Според доктор Георгиева раждаемостта като цяло е малко по-ниска тази година. "Бебетата, които са родени дотук, са 780. Това е броят им до ноември", посочи тя.
