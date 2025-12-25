Образът на Дядо Коледа винаги е бил обгърнат в мистика. За него знаем със сигурност, че живее в Лапландия и обикаля с шейна и елени, за да раздава подаръци в коледната нощ. Загадките около него обаче са много и истината за някои от тях разкриват децата от 3-та и 4-та група от детска градина „Света Богородица“ в Благоевград.

Коментарът на най-малките и опитни анализатори по въпросите за Добрия старец - гледайте във видеото.