Нов минимален спад на нивото на река Дунав в българския участък е отчетен през последните 24 часа. Това съобщиха от Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

В почти целия участък се регистрират понижения, които варират между пет и един сантиметра. Най-голям е спадът край Свищов. При Силистра пък е отчетен застой.

Нивото на река Дунав край Русе днес е минус 112 см спрямо условната кота нула, предаде кореспондентът на БТА в града Мартин Пенев. За последното денонощие то се е понижило с четири сантиметра. Прогнозата за идните два дни е да спадне с още шест сантиметра.

Как се променя нивото на Дунав и каква е прогнозата за следващите дни

По информация на дирекция „Речен надзор“ в Русе към Изпълнителната агенция „Морска администрация“ през изминалите 24 часа няма нови плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път.

Хидроложката обстановка остава усложнена. В сила са всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

Редактор: Дарина Методиева