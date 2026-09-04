Минимални колебания на нивото на река Дунав през последните 24 часа са отчетени и днес в българския участък. Това съобщиха от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ в Русе.

При водомерния пост край Силистра е отчетено повишение с 2 сантиметра, а при Русе има застой. При Лом е отчетено понижение с 3 сантиметра, при Свищов и Оряхово с по 2 сантиметра, а при Никопол и Ново село – със сантиметър.

Нивото на река Дунав край Русе днес е минус 104 см спрямо условната кота нула. Прогнозата за идните два дни е то да се понижи с 5 сантиметра, предаде кореспондентът на БТА в Русе Мартин Пенев.

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По информация на дирекция „Речен надзор“ в Русе към Изпълнителна агенция „Морска администрация“ през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали във или извън корабоплавателния път.

Хидроложката обстановка остава усложнена. В сила са всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

Редактор: Дарина Методиева