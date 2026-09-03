Археолози от Регионалния исторически музей във Видин започнаха теренни обходи за издирване и регистриране на археологически обекти по десния бряг и в акваторията на река Дунав между Видин и Лом. Проучванията са част от инициатива на Националния археологически институт с музей при БАН, в която съвместни екипи на института и регионалните музеи изследват дунавското крайбрежие.

Видинският екип проучва около 60 километра – от района на Дунав мост 2 до Лом, предава кореспондетът на БТА във Видин. Районът е част от някогашния римски лимес – границата на Римската империя, която на територията на днешна България следва Дунав в продължение на около 470 километра. Според археолога от РИМ – Видин Никол Благоева северозападната част на страната е сред районите, в които се намират едни от най-ранните римски лагери и колонии, което я прави особено богата на археологически останки.

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До момента при обходите са регистрирани няколко вероятни археологически обекта. Един от основните акценти е районът на антична Рациария, където археолозите търсят следи от древното пристанище на града. То е имало както гражданско, така и военно предназначение. Проучвателите търсят и останки от митницата на Рациария, която е била важен икономически и административен център в региона.

„Много разчитаме да се видят част от структурите на пристанищата на Рациария в реката“, посочи Никол Благоева. Засега археолозите са открили основно фрагменти от керамика, както и по-малко количество метални находки.

Всички регистрирани обекти и археологически останки ще бъдат нанесени в Археологическата карта на България. Така ще бъде установено точното им местоположение и ще се натрупа по-пълна информация за археологическото наследство по Дунав.

От началото на август екипи на НАИМ-БАН и регионалните исторически музеи извършват систематични обходи по българския бряг на реката. Целта е да бъдат регистрирани както обектите по крайбрежието, така и археологически останки, намиращи се в акваторията на Дунав.

Редактор: Ралица Атанасова