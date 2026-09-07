Летящата кола на нидерландската компания „ПАЛ – ВЕ“ е с една голяма крачка по-близо до пускането си в продажба. Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (ЕААБ) даде разрешение на компанията да започне производството.

Ако всичко върви по план, колата трябва да получи одобрение за полет през 2028 г. Компанията е получила сертификат за производство от ЕААБ. С него „ПАЛ – ВЕ“ получава правото да започне реалното производство на авиационните компоненти на автомобила.

Представиха първия сертифициран прототип на летящ автомобил (ВИДЕО)

Следващата важна стъпка е одобрението на самото превозно средство. За целта компанията трябва да получи типов сертификат. Той трябва да докаже, че летящата кола е достатъчно безопасна, за да бъде използвана като въздухоплавателно средство. Компанията очаква да получи този сертификат след около година и половина.

Летящата кола ще се нарича “ПАЛ-ВЕ Либърти“ (PAL-V Liberty). Тя прилича на триколесна кола със сгъваем ротор и пропелер. На пътя тя се движи като обикновена кола. Който иска да се издигне във въздуха, разгъва ротора и превръща превозното средство в нещо като малък хеликоптер. Но колата не функционира по същия начин като хеликоптер. Тя не може да се вдигне вертикално нагоре. Необходима е писта за излитане и кацане.

Снимка: gettyimages

Според „ПАЛ – ВЕ“ на пътя „Либърти“ може да развива скорост до 160 км/час. Във въздуха превозното средство може да измине около 400 до 500 километра. За да се лети с него, освен шофьорска книжка е необходим и пилотски лиценз.

🚨 Atenção: l Primeiro carro voador do mundo chega às ruas



O PAL-V Liberty foi aprovado para uso em estrada e agora pode ser visto nas ruas da Europa. pic.twitter.com/7VM7bWEdba — Notícias Paralelas (@NP__Oficial) February 19, 2025

Вече има интерес към летящата кола. Според местна медия „ПАЛ – ВЕ“ вече е продала първите 250 бройки. Сред тях има и поръчки от нидерландски пожарни служби. Летящият автомобил не е евтин: цената започва от около 299 000 евро без данъци и други разходи.

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„ПАЛ – ВЕ“ работи по летящата кола вече повече от двадесет години. Според компанията тя вече изпреварва конкурентите си от Китай и Словакия. Сертифицирането за производство обаче все още не означава, че „ПАЛ – ВЕ“ вече може да се издигне във въздуха. Първо ЕААБ трябва да одобри самия проект на летящата кола. Ако това стане, „ПАЛ – ВЕ“ очаква през 2028 г. да може да пусне в полет първите напълно сертифицирани екземпляри.

Редактор: Никола Тунев