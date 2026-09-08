ООН прие нова географска карта на света. Как и защо се променя представата ни за размерите на континентите? Темата коментира председателят на Българското географско дружество проф. д-р Стелиян Димитров в ефира на „Здравей, България“.

По думите му промяната е свързана с инициатива на африкански държави, които смятат, че при използваните досега карти мащабите на континента са представени по начин, който го ощетява.

„Няма универсално вярна карта“, обясни проф. Димитров. Причината е, че формата на Земята не може да бъде изобразена върху плоска повърхност без определени деформации.

Според него при създаването на карта трябва да се избере какви деформации може да бъдат пренебрегнати в зависимост от предназначението ѝ.

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Една от най-популярните картографски проекции през последните години е Меркаторовата. Тя е създадена от фламандеца Герард Меркатор през 1569 г. и първоначално е била предназначена основно за нуждите на мореплаването. По думите на проф. Димитров картата е „гениална“ за целта, за която е създадена, тъй като запазва формата на континентите. В същото време обаче тя силно деформира площта на отделните географски обекти. Това води и до добре познатия ефект при Меркаторовата проекция – колкото по-далеч от Екватора се намира дадена територия, толкова по-голяма изглежда тя спрямо реалните си размери.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева