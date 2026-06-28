За първи път страната ни е домакин на Европейската олимпиада по география. Тя се провежда във Варна. В състезанието мерят сили ученици от общо 13 държави. Форумът е генерална репетиция преди Международната олимпиада по география. Освен въпросите, участниците имат и практическа част. Тя включва посещение на непозната територия, където отборите трябва да покажат наблюдателност и картографски умения.

Сред организаторите на събитието е географ от Географския факултет на Софийския университет.

„Това е, може би, прелюдия към Международната олимпиада по география, на която, разбира се, ние от Геолого-географски факултет на Софийския университет със сигурност отново ще помогнем да се случи", заяви проф. Климент Найденов, декан на Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

„Тези международни събития дават възможност на ученици от различни държави не само да се състезават помежду си, но също така да обменят култура и опит", каза Димитрина Докимова, зам.-директор на МГ "Д-р Петър Берон".

„Събираме 100 ученици от цяла Европа, които знаят страшно много, умеят изключителни неща и ще имат възможност в България да премерят сили", каза доц. Димитър Желев, зам.-декан на Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски".

Редактор: Ина Григорова