Годишната инфлация в България продължава да се забавя през юли, но остава сред най-високите в Европейския съюз. По окончателни данни на Евростат хармонизираният индекс на потребителските цени отчита ръст от 4,4% спрямо юли миналата година.

Стойността е по-висока от предварителната оценка на европейската статистическа служба, която сочеше инфлация от 4,1%.

България е с най-високата годишна инфлация в еврозоната през май

Въпреки ревизията нагоре тенденцията през последните месеци е към постепенно отслабване на ценовия натиск. През юни годишната инфлация у нас беше 5,2%, а през май достигна 6,3% - най-високото ниво от септември 2023 г.

С отчетените през юли 4,4% България и Кипър се нареждат сред държавите с най-висока инфлация. Пред тях са Румъния с 8,2% и Литва с 5,4%. В другия край на класацията е Швеция, където цените са се увеличили само с 0,3% на годишна база. Следват Чехия с 1,3%, както и Дания и Унгария с по 1,6%.

Поскъпване у нас има и спрямо предходния месец. Само през юли потребителските цени в България са се увеличили с 0,6%, което е сред по-високите месечни ръстове в ЕС. Същото увеличение е отчетено във Франция, Хърватия и Чехия. По-сериозно поскъпване има в Нидерландия, Дания, Германия и Кипър.

На фона на забавянето в България инфлацията в еврозоната се ускорява леко – от 2,8% през юни до 2,9% през юли. За сравнение, година по-рано показателят е бил 2%.

България е с най-високата инфлация в еврозоната за април

Подобна е картината и за целия Европейски съюз, където годишната инфлация достига 3% при 2,9% месец по-рано. В 15 държави членки темпът на поскъпване се е забавил, в три е останал без промяна, а в девет се е ускорил.

Най-голям принос за инфлацията в еврозоната през юли имат услугите – 1,55 процентни пункта. След тях се нарежда енергията с 0,94 пункта, докато промишлените стоки и храните, алкохолът и тютюневите изделия допринасят с по 0,23 пункта.

На месечна база цените в еврозоната и в ЕС са се увеличили с по 0,2%.