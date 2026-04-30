България е с най-високата инфлация в еврозоната за април. Това показват предварителните данни на Евростат.

При средна годишна инфлация от 3 на сто в еврозоната, за България се отчита поскъпване от 6,2%. Това е рязко повишение спрямо март, когато годишното поскъпване е под 3 на сто.

След нас са Хърватия и Люксембург с инфлация надхвърляща 5 на сто. Най-малко са поскъпнали стоките и услугите в Малта и Финландия - под 2,5%.

