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Предполагаем руски дрон навлезе във въздушното пространство на Молдова и се взриви в поле (ВИДЕО)
Властите все още разследват откъде е дошъл безпилотният летателен апарат
Дрон се разби в двора на полицейски участък в турския град Трабзон, на брега на Черно море. При инцидента няма пострадали. Повредени са четири автомобила и са изпотрошени прозорци на сградата и на други обекти в близост до мястото.
Властите разследват откъде е дошъл безпилотният летателен апарат.
Руски военен дрон изплува от Черно море край Турция
Случаят е поредният подобен на турското Черноморие през последните седмици. Само преди дни в други райони на крайбрежието бяха открити два дрона, произведени в Русия. Единият беше изхвърлен на брега, а другият - намерен в морето. При проверките не бяха открити експлозиви.Редактор: Ивайла Маринова
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