Дрон се разби в двора на полицейски участък в турския град Трабзон, на брега на Черно море. При инцидента няма пострадали. Повредени са четири автомобила и са изпотрошени прозорци на сградата и на други обекти в близост до мястото.

Властите разследват откъде е дошъл безпилотният летателен апарат.

Руски военен дрон изплува от Черно море край Турция

Случаят е поредният подобен на турското Черноморие през последните седмици. Само преди дни в други райони на крайбрежието бяха открити два дрона, произведени в Русия. Единият беше изхвърлен на брега, а другият - намерен в морето. При проверките не бяха открити експлозиви.

Редактор: Ивайла Маринова