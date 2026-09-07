Иранските власти обявиха драстично поскъпване на горивата на свободния пазар, докато страната продължава да изпитва сериозни икономически затруднения заради войната.

От 8 септември литър бензин извън субсидираните количества ще струва 100 000 риала вместо досегашните 50 000 риала. Така цената се увеличава двойно. Промяната беше обявена по държавната телевизия от ръководителя на държавната компания за разпределение на нефтопродукти Керамат Вейс-Карами.

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Държавната помощ за горивата обаче се запазва. Иранците ще продължат да получават първите 110 литра чрез специални карти за субсидирано гориво на цена от малко над един американски цент за литър. След изчерпването на тази квота ще се плаща новата по-висока тарифа.

Бензинът в Иран остава сред най-евтините в света, но удвояването на цената извън субсидираната квота може да се отрази сериозно на домакинствата заради значително по-ниските доходи в страната. Очакванията са поскъпването да увеличи транспортните разходи и да окаже допълнителен натиск върху инфлацията.

Напрежението около снабдяването с горива се засили още в края на август. Опасенията от недостиг доведоха до дълги опашки пред бензиностанциите, като в Техеран някои шофьори чакаха с часове, включително през нощта.

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Иранското правителство признава, че войната е нанесла тежък удар върху икономиката. Президентът Масуд Пезешкиан призова както държавната администрация, така и населението да ограничат разходите.

Редактор: Цветина Петкова