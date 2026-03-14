Две седмици след началото на войната в Иран ефектът вече се усеща и по бензиностанциите. Докато в много европейски държави цените скачат рязко, в България поскъпването засега е по-плавно.

От началото на конфликта цените на газа са се повишили с 50%, а цените на петрола с 27%. Така 10 дни война вече струват на европейските данъкоплатци допълнителни 3 милиарда евро за вноса на изкопаеми горива.

Проверяваме какво се случва в пет държави – и къде шокът от поскъпването се усеща най-силно.

♦Първа спирка - САЩ. Две седмици след началото на войната с Иран поскъпването вече се усеща и отвъд океана. За 13-и пореден ден цените на бензина в съединените щати се покачват въпреки, че страната е най-големият производител на петрол и природен газ в света. В момента средната цена на обикновения бензин вече е 3,60 долара за галон - или около 95 цента за литър, това е над 20% повече в сравнение преди месец. За пример — един от най-продаваните пикапи в Иъединените щати има резервоар с капацитет около 36 галона. При поскъпване от 62 цента на галон, пълненето на резервоара става с 22 долара по-скъпо.

Поскъпването вече има и политически ефект. По бензиностанциите се появяват стикери по колонките с надпис „Ето за какво гласувахте“. А част от привържениците на Доналд Тръмп дори свалят лозунгите „Да направим Америка велика отново“ от автомобилите си в знак на протест срещу високите цени. Американци споделят, че положението става непоносимо.



♦ Следваща спирка - Обединеното кралство. Там цените на горивата достигнаха най-високите си нива от повече от година. Само за седмица бензинът и дизелът поскъпнаха с над 10 пенса на литър – най-резкият скок от енергийната криза след началото на войната в Украйна. А някои бензиностанции сменят цените си всеки ден, като понякога остават и затворени с часове заради липса на гориво. Експерти предупреждават, че ако напрежението в Близкия изток продължи, поскъпването може да се ускори още. Средната цена на бензина във Великобритания се повиши с близо 7 пенса за литър, а на дизела двойно. Зареждането на семейната кола вече струва с 6 паунда повече. Затова Британският автомобилен съюз излезе със съвети към членовете си как да намалят разхода на гориво с умерено каране, без често използване на газ и спирачка.



♦ В Европа цените също се покачват.

• Данните на ЕК показват, че държавата в ЕС с най-високо покачване на цените на горивата е Германия. Там цените преминаха психологическата граница от 2 евро на литър. Това разгневи част от нашите сънародници.



Теодор Крамар споделя: "Разбира се, че случващото се е глупаво. Но какво можеш да направиш? Чувам, че големите компании печелят от това сега. Не мога да бъда съдия по въпроса, адаптирам се, има и по-лоши неща, които се случват по света". Вили Фарвик пък се радва, че не му се налага да шофира много. Яни Ханен също смята, че ситуацията е трудна. "Бих искал повече подкрепа от правителството, но какво може да се направи? Войната е нещо лошо", допълва той.

Министърът на икономиката Катерина Райхе обяви, че Германия планира да освободи част от националните си петролни резерви. "Решихме да ограничим честотата на промените в цените, базирайки се на т.нар. австрийски модел. Бензиностанциите ще могат да увеличават цените на горивата си само веднъж на ден. Намаляването на цените, от друга страна, е разрешено по всяко време", заяви Райхе. Кога обаче тази мярка ще влезе в сила не е съвсем ясно, защото за реалността са нужни законодателни промени.



• Подобно на Германия и във Франция, цените на горивата достигнаха и надхвърлиха 2 евро за литър. На много места дизелът се продава за шоковите 2.30 евро, което накара много френски шофьори да оставят колите си у дома. Министърът на финансите на Франция Роланд Лескюр заяви: "Ако цените на горивата се покачват заради поскъпването на петрола, това е нормално. При дизела ситуацията е още по-осезаема, защото цената на рафинирания дизел се е увеличила значително на световните пазари - в Съединените щати, във Франция, в Италия и на други места. Това е неприятно, но е също част от нормалната пазарна динамика".



Например - пътуването по т.нар. магистралата на Слънцето - 1000 км трасе, което свързва Париж и Ница. В двете посоки горивото струва с между 25 и 30 евро повече в сравнение с периода преди началото на конфликта в Близкия изток.

„Нямаме повече пари“ - така управителят на Банката на Франция обясни защо държавата няма да въвежда нови субсидии за горивата. Все повече французи от граничните райони търсят по-евтино гориво в съседни държави като Белгия, Испания и Италия. Така ценовият натиск вече създава и нов феномен - т.нар. „горивен туризъм“.

♦ И за финал - България. И по-точно Дуранкулак. И тук “горивния туризъм” е в разцвета си. А да видиш румънец как пълни гориво в туби е нещо обичайно още от преди войната. В последната седмица горивото от другата страна на Дунава се е увеличило с 30 цента за литър.

Румънецът Мариус Мариус казва:"Не знам колко дълго ще се задържат цените във вашата страна, вероятно и тук ще се повишат. Очевидно цената на горивата се увеличава с всеки изминал ден". Йорданка Тодорова, служител на бензиностанцията в Дуранкулак, разказва, че на румънците наистина им е по-евтино у нас.

В България увеличението засега е по-умерено. Експерти обясняват това с факта, че голяма част от доставките на суров петрол идват от региони извън Близкия изток и не преминават през стратегическия Ормузки проток. Цветомир Николов, който е анализатор в Центъра за изследване на демокрацията, казва: "Над 80% от доставките идват от Казахстан. Те не минават през Близкия изток и протока. В Западна Европа нещата са малко по-различни, там виждаме много ускорен ръст на цените на горивата особено Испания и Германия".

Но предупреждението е ясно – ако конфликтът се задълбочи, цените на горивата ще продължат да растат. И следващите седмици може да покажат, че войната в Близкия изток има още по-висока цена за шофьорите по целия свят. "Ако конфликтът не бъде разрешен, може да очакваме още да се увеличават цените в глобален мащаб", допълва Николов.

Репортер: Галина Петрова