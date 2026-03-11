След ескалацията на напрежението в Близкия изток цените на горивата се покачват по целия свят, но с различни темпове в отделните държави. Сред страните в Европа, където поскъпването по бензиностанциите е най-осезаемо, е Германия. Там средната цена на най-масовия бензин А95 вече надхвърля 2 евро за литър, а преди цената му е била средно 1 евро и 74 цента. При дизела също има сериозно поскъпване. В момента литър струва 2 евро и 5 цента, а допреди войната - евро и 66 цента. Някои от хората, които живеят по граничните райони на Германия, дори пътуват до съседни страни, за да заредят автомобилите си.

Сред причините за драстичното повишение са високите данъци върху горивата. Зам.-председателят на парламентарната група на Християндемократите заяви, че случващото се в момента е абсолютно непропорционално и добави, че федералното правителство трябва да обмисли не само налагането на глоби, но и намесата в дейността на компаниите. Препоръките на експертите са шофьорите да зареждат между 19 и 22 ч., когато обикновено цените по колонките са по-ниски.

Междувременно гръцкото правителство подготвя нов пакет от мерки за подкрепа на домакинствата заради поскъпването на горивата. Сред обсъжданите мерки е възстановяване на програмата fuel pass, която компенсира част от разходите за бензин и дизел на гражданите.

„Пакетът ще се анонсира днес.Очакваме да е на две части и първо да се сложи таван на цените не само на бензин и нефт, но и на над 50 основни стоки. Мерките идват преди голяма криза, смятам го за добра стъпка преди началото на туристическия сезон”, обясни икономистът Плутархос Маридакис в ефира на „Здравей, България”.