Служебният премиер Андрей Гюров обяви, че страната ни е готова и за най-лошите сценарии, които могат да последват от конфликта в Близкия изток.

По отношение на горивата първите изчисления на кабинета показват, че помощ заради високите цени може да бъде отпусната на над 1 милион българи. Докато условията все още се уточняват, мнозинство в парламента прие алтернативен пакет от мерки, който кабинетът да е длъжен да изпълни. Това би струвало около 30 млн. евро месечно на страната ни.

„Правителството се подготвя за най-лошите развития, следващи от конфликта в Близкия Изток. Нямаме в момента информация, която би ни притеснила повече от това, което виждаме в момента на терен”, посочи министър-председателят.

Една от мерките, по които работата продължава, е директна помощ за най-уязвимите българи заради скъпите горива. Целевата помощ може да достигне до между 1 и 1.5 млн. българи. „Средствата ще постъпят директно по сметките им”, обясни Гюров.

Размерът на компенсацията ще зависи и от това колко поскъпват горивата за съответния месец. „Тези мерки ще бъдат активирани тогава, когато цените за продължителен период от време надвишат стойности, които са базирани на борсови цени на горивата”, посочи премиерът.

Докато кабинетът все още изчиства детайлите по мерките, които обяви още преди дни, мнозинство в парламента прие паралелен пакет от мерки, по които кабинетът да работи - да се създаде фонд за подпомагане на бизнеса и домакинствата, който да се финансира с приходи от по-високото ДДС заради ръста на цените на горивата. Конкретно за домакинствата е записано да бъдат подпомагани тези с доход под прага на бедност.

„Вървим от напрегнатия неуправляем сценарий към тежкия. Ако оставим служебното правителство да "дизайнва" мерки без приет и действащ редовен бюджет, ще е грешка”, подчерта депутатът от „ДПС-Ново начало” Йордан Цонев.

„Знаете, че правителството работи по такива мерки. Отговорният подход е да се работи заедно със служебния кабинет - да има редовни срещи и да се приемат съвместни мерки”, отговори Мартин Димитров от ПП-ДБ.

Последва коментар и от редиците на ГЕРБ-СДС. „Смятам, че дебатът на такъв проект на решение е в тази зала, за да подбутне малко спящото правителство”, посочи народният представител Александър Иванов.

„Три седмици българските граждани плащат с 15% по-високи цени на горивата, а вие говорите другата седмица да се водят разговори”, контрира Йордан Тодоров от „Възраждане”.

Предложението беше прието с гласовете на ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало” и „Има такъв народ”.

А как изглежда пазарът на горивата на дребно у нас за последната седмица? От миналия петък до днес най-масовият бензин е поскъпнал средно с 11 цента за литър. При дизела разликата е 18 цента за литър, а газта вече ни струва с 5 цента по-скъпо.