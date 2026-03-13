Парламентът задължи Министерския съвет да предприеме спешни мерки за ограничаване на негативните икономически последици от високите цени на суровия петрол и природния газ.

Предвижда се създаването на фонд „Енергийно подпомагане на предприятията и домакинствата" към Министерството на финансите, който да администрира средствата в подкрепа на бизнеса и гражданите.

