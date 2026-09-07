Русия и Северна Корея откриха първата автомобилна връзка между двете държави. Новият мост преминава над граничната река Тюмен и според Москва и Пхенян е поредна стъпка към задълбочаване на стратегическото им партньорство.

Съоръжението е разположено в близост до железопътния „Мост на дружбата“, построен през 1959 г. Между двете столици вече действат и директни въздушни и железопътни връзки.

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😡 The first automobile bridge between Russia and North Korea has been opened. pic.twitter.com/0r9Vipynna — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 7, 2026

Руският премиер Михаил Мишустин заяви по време на церемонията, в която участва чрез видеовръзка, че новата пътна артерия ще разшири възможностите за икономическо сътрудничество, туризъм и създаване на работни места. „Убеден съм, че разширяването на трансграничната транспортна инфраструктура ще даде мощен тласък за по-нататъшното развитие на търговското, икономическото, научното, технологичното и културното сътрудничество“, заяви Мишустин.

The first road bridge has opened on the border between Russia and North Korea.



Construction of the 1-kilometer-long bridge, which crosses the Tumen River (also known as the Tuman-gang), began in April 2025 after the signing of an intergovernmental agreement. The bridge has been… pic.twitter.com/Mqr10Jqo5k — 𝕊𝕡𝕣𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣 𝕻𝕣𝕖𝕤𝕤 (@SprinterPress) September 7, 2026

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Russia and North Korea open first automobile bridge between the two countries



The prime ministers of Russia and North Korea, Mikhail Mishustin and Pak Thae Song, officially opened the first automobile bridge between the two countries via video link. The bridge crosses the Tumen… pic.twitter.com/JTQ7zgSJ45 — Global Brief (@globalbrief_now) September 7, 2026

Проектът за автомобилен мост между двете държави беше обсъждан в продължение на години, а строителството започна през април 2025 г. Споразумението за изграждането му беше постигнато при посещението на руския президент Владимир Путин в Северна Корея през 2024 г.

Отношенията между Москва и Пхенян се задълбочиха значително след началото на войната в Украйна през 2022 г. Северна Корея изпрати хиляди военнослужещи в руската Курска област, където участваха на страната на руските сили след украинското настъпление през 2024 г

Редактор: Цветина Петкова