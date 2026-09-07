Споразумението за изграждането му беше постигнато при посещението на Владимир Путин в Пхенян през 2024 г.

Русия и Северна Корея откриха първата автомобилна връзка между двете държави. Новият мост преминава над граничната река Тюмен и според Москва и Пхенян е поредна стъпка към задълбочаване на стратегическото им партньорство.

Съоръжението е разположено в близост до железопътния „Мост на дружбата“, построен през 1959 г. Между двете столици вече действат и директни въздушни и железопътни връзки.

Ким Чен Ун и Лукашенко подписаха договор за "приятелство и сътрудничество“ (ВИДЕО)

Руският премиер Михаил Мишустин заяви по време на церемонията, в която участва чрез видеовръзка, че новата пътна артерия ще разшири възможностите за икономическо сътрудничество, туризъм и създаване на работни места. „Убеден съм, че разширяването на трансграничната транспортна инфраструктура ще даде мощен тласък за по-нататъшното развитие на търговското, икономическото, научното, технологичното и културното сътрудничество“, заяви Мишустин.

България и Турция планират нови транспортни и енергийни връзки

Проектът за автомобилен мост между двете държави беше обсъждан в продължение на години, а строителството започна през април 2025 г. Споразумението за изграждането му беше постигнато при посещението на руския президент Владимир Путин в Северна Корея през 2024 г.

Отношенията между Москва и Пхенян се задълбочиха значително след началото на войната в Украйна през 2022 г. Северна Корея изпрати хиляди военнослужещи в руската Курска област, където участваха на страната на руските сили след украинското настъпление през 2024 г

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Виктор Турмаков, БТА

Добави ни в предпочитани източници в Google

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking