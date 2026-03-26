Лидерите на Северна Корея и Беларус подписаха в четвъртък договор за „приятелство и сътрудничество“, съобщиха държавните медии, след като Ким Чен Ун „сърдечно“ посрещна президента Александър Лукашенко в Пхенян при първото му посещение в страната, разказва The guardian.

Освен че подкрепят войната на Русия срещу Украйна, смята се, че около 2000 севернокорейски войници са загинали.

Русия и Северна Корея са обект на западни санкции и са обвинявани в тежки нарушения на човешките права.

„Приятелските отношения между нашите държави, възникнали още по времето на Съветския съюз, никога не са били прекъсвани. Днес, благодарение на всеобхватното и устойчиво развитие, навлизаме във фундаментално нов етап“, цитира беларуската държавна агенция Belta думите на Лукашенко.

„В съвременните условия на глобална трансформация, във време, когато големите световни сили открито пренебрегват и нарушават нормите на международното право, независимите държави трябва да си сътрудничат по-тясно и да консолидират усилията си за защита на своя суверенитет и за подобряване на благосъстоянието на своите граждани“, заяви той.

По-рано Ким и Лукашенко бяха показани как се прегръщат по време на тържествена церемония по посрещането в сряда, включваща артилерийски салют и маршируващи войници пред голяма тълпа с развети знамена на площад "Ким Ир Сен".

Ким „с радост“ се срещнал и „топло“ посрещнал Лукашенко в началото на двудневното посещение, съобщи Корейската централна новинарска агенция. Лукашенко е посетил Мемориален дворец "Къмсусан" – мястото, където са положени балсамираните тела на бащата и дядото на Ким. Той отдаде почит, придружен от висши севернокорейски представители, се казва в съобщението. Лукашенко, който управлява Беларус от 1994 г. и твърдо застана зад Москва след началото на войната в Украйна през 2022 г., поднесе букет от името на руския президент Владимир Путин.

Беларус и Северна Корея са част от усилията, водени от китайския лидер Си Дзинпин и Путин, за създаване на това, което те наричат „многополюсен свят“, с цел да се прекъсне западната хегемония. Двете страни са оказали помощ на Москва във войната ѝ в Украйна, като Минск служи като плацдарм за инвазията, а Русия разполага тактически ядрени оръжия в Беларус, пише The guardian. Южнокорейски и западни разузнавателни агенции изчисляват, че Северна Корея е изпратила хиляди войници в Русия, основно в района на Курск, заедно с артилерийски снаряди, ракети и ракетни системи.

Русия и Северна Корея подписаха споразумение за стратегическо партньорство през 2024 г., което задължава всяка от страните да предостави „военна и друга помощ“, ако другата бъде нападната. Анализатори твърдят, че Северна Корея получава финансова помощ, военни технологии, храна и енергийни доставки от Русия, което помага на Пхенян да намали зависимостта си от дългогодишния си партньор Китай.

Доналд Тръмп се опитва да изгради връзки с Беларус по време на втория си мандат, като облекчава санкциите и я приветства в своя Съвет за мир. Американският президент се срещна с Ким три пъти по време на първия си мандат. Има спекулации за предстояща нова среща, когато Тръмп направи посещение в Китай на 14–15 май.

Беларуският външен министър Максим Риженков заяви, че освен договора за приятелство и сътрудничество, двете страни ще се споразумяват да си сътрудничат в редица области – от селското стопанство до информационния сектор. „Най-големият ни интерес е укрепването на истински приятелски, партньорски отношения. Тук имаме приятели и те ни очакват. Както и ние ги очакваме в Беларус“, каза той пред Belta. Търговията между двете страни е „скромна“, но потенциални области за развитие включват износ на фармацевтични продукти и храни от Беларус за Северна Корея, добави Риженков.

Посещението има за цел да „покаже солидарност“ между държави, противопоставящи се на западния ред, заяви Ли Хо-рьонг от Корейския институт за анализ на отбраната пред AFP. „Ким ще се опита да използва случая, за да повиши дипломатическия си профил и да засили солидарността сред т.нар. антизападен блок“, каза тя.

