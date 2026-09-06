Пожар в района на село Горно Сахране спря движението на влакове по линията София-Бургас. Нанесени са щети върху постройка на гарата, изгорели са леки автомобили, а в момента горят бали. Пътниците, които изчакват на различни гари по цялата линия, са над 700.

Снимка: Георги Манев, NOVA

Пожарът е в близост до дървопреработващо предприятие.

Снимка: Георги Манев, NOVA

Няма данни за пострадали хора. Пожарникари и доброволци са включени в гасителните действия