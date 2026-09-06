Снимка: Георги Манев, NOVA
-
Пожарът над село Антон отново е активен, няма да допускат доброволци заради вятъра (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Пожар пламна в столичния квартал „Христо Ботев” (ВИДЕО)
-
Още двама спасени след наводнението в Непал
-
Изтребител на гръцките военновъздушни сили се разби по време на ежегодно авиационно шоу
-
Тежка катастрофа във Великотърновско със загинал, включи се и медицински хеликоптер
-
Голям пожар избухна край завод в Бургас (ВИДЕО)
Няма данни за пострадали хора
Пожар в района на село Горно Сахране спря движението на влакове по линията София-Бургас. Нанесени са щети върху постройка на гарата, изгорели са леки автомобили, а в момента горят бали. Пътниците, които изчакват на различни гари по цялата линия, са над 700.
Снимка: Георги Манев, NOVA
Пожарът е в близост до дървопреработващо предприятие.
Снимка: Георги Манев, NOVA
Няма данни за пострадали хора. Пожарникари и доброволци са включени в гасителните действия
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни