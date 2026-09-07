Военнослужещи от отдела за активни операции на Главната разузнавателна дирекция към Министерството на отбраната на Украйна са нанесли въздушен удар по руски самолет на Кримския полуостров през изминалата нощ. Това съобщи „Укринформ“, позовавайки се на публикация на украинското военно разузнаване в Telegram.

„Подарък за Деня на военното разузнаване на Украйна. Крим вече го оцени!“, се казва в публикацията.

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По сведения на ГУР "през нощта срещу 7 септември 2026 г. оператори от отдел „Активни операции“ към Главното управление на разузнаването (ГУР) на Украйна са нанесли удар по руски самолет Су-24 във временно окупирания Крим".

Сред посочените цели е и железопътен мост над Севернокримския канал на Кримския полуостров.

Редактор: Георги Иванов