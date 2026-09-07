Това лято официално стана най-горещото в историята на Франция. 90% от територията на страната е преживяла поне един ден с температури над 35 градуса, а на места термометрите са надхвърлили 40. Екстремната жега доведе и до мащабни горски пожари, унищожили шест пъти повече площ от средното за последните 20 години.

Средната температура в страната е била с пет градуса по-висока от нивата в прединдустриалния период, сочат данни на национална метеорологична служба на страната. "Смята се, че приблизително половината от тази разлика се дължи пряко на климатичните промени, докато останалата част е резултат от естествени процеси в природата", казва директорът на националната метеорологична служба на Франция Виржини Шварц.

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Екстремните температури са обхванали почти цялата страна. "Навсякъде във Франция, дори в северните части, отчетохме значителен брой дни с температури над 35 градуса. В над 90% от територията термометрите преминаха тази граница поне веднъж през лятото, а в близо половината страна бяха отчетени 40 или повече градуса", допълва Шварц.

Жегата доведе и до разпалването на опустошителни горски пожари. До края на август стихията изпепели шест пъти повече площи от средното за последните 20 години. При един от най-големите пожари в края на юли бяха унищожени около 50 хиляди хектара, а стотици хиляди души бяха евакуирани.

"Преживяхме най-горещото лято, отчетено някога от началото на измерванията през 1900 година. Освен това станахме свидетели и на изключително чести и мащабни горски пожари", каза министърът на екологичния преход на Франция Моник Барбут.

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Наред с горските пожари, Франция се сблъска и с безпрецедентна суша. Водните ресурси паднаха до рекордно ниски нива, а властите предупреждават, че последиците от екстремното лято все още се усещат. "С жегата дойде и сушата - безпрецедентна и внезапна суша, която засегна цяла Франция, и все още в голяма степен се наблюдава. Откакто се водят измервания никога не сме ставали свидетели на подобна суша", допълва тя.

Така лятото на 2026 година официално остава в историята като най-горещото, измервано някога във Франция.

Редактор: Никола Тунев