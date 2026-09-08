Железопътният транспорт в Нидерландия ще бъде практически блокиран в сряда, 9 септември, заради национална стачка. Протестът е организиран от синдикатите срещу намеренията на правителството да намали разходите за социално осигуряване.

Нидерландската железопътна компания NS съобщи, че през целия ден няма да се изпълняват редовните влакови услуги. Едно от малкото изключения ще бъде Airport Sprinter, който осигурява връзка между централната гара в Амстердам, летище „Схипхол“ и Хофдорп.

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Стачката ще засегне сериозно и международните пътувания. На територията на Нидерландия няма да се движат влаковете EuroCity, EuroCity Direct, Eurostar, Nightjet и ICE. Отменени ще бъдат и регионалните връзки между Розендал и Антверпен, както и Drielandentrein между Лиеж и Аахен.

Очакванията на NS са движението да бъде възстановено по нормалното разписание от четвъртък, 10 септември. От компанията обаче съветват пътниците да проверяват информацията за конкретния си влак непосредствено преди пътуване.

Междувременно от 4 септември са в сила и промени в правилата за обезщетяване на пътниците при стачки. Вече ще се прилага стандартната схема за възстановяване на суми при закъснение, а досегашната възможност за компенсация до 25 евро на човек дневно за използван алтернативен транспорт е премахната.

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NS въведе и ново правило за багажа във влаковете. Пътниците не трябва да оставят чанти и куфари върху свободните седалки, за да не заемат места, предназначени за други хора. Нарушителите няма да бъдат сваляни от влака, но служителите могат да ги помолят да преместят багажа си.

Редактор: Цветина Петкова