Принц Хари и Меган няма да бъдат действащи членове на кралското семейство и няма да могат да изпълняват официални ангажименти след завръщането си във Великобритания. Това става ясно от писмо, изпратено от името на крал Чарлз III.

Документът има за цел да изясни статута на херцога и херцогинята на Съсекс, които миналия месец се преместиха обратно от Калифорния заедно с децата си Арчи и Лилибет. Двамата няма да могат да използват титлите „Негово Кралско Височество“ и „Нейно Кралско Височество“ и остават „частни граждани“.

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Писмото, изпратено от лорд-шамбелана до екипа на Хари, правителствени ведомства, военни представители и местните представители на монарха, подчертава, че всички ангажименти на двойката ще бъдат в лично качество и те няма да представляват кралското семейство.

Кралят потвърждава, че договореното през 2020 г. споразумение от Сандрингам остава в сила. То изключва възможността Хари и Меган едновременно да развиват собствени търговски интереси и да изпълняват официални кралски задължения.

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„Добре известно е, че през януари 2020 г. херцогът и херцогинята се оттеглиха от изпълнението на представителни задължения от името на суверена и вече не са действащи членове на кралското семейство“, се казва в писмото.

Благотворителната им дейност също ще се извършва в лично качество. Организациите, които имат въпроси относно посрещането на двойката, особено когато може да се наложи използването на публични средства, трябва да се обръщат към Бъкингамския дворец.

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Хари и Меган напуснаха Великобритания през 2020 г. и установиха финансова независимост в Калифорния. Това лято те изненадващо се завърнаха в страната, където децата им ще посещават училище.

Очаква се Хари да продължи работата си с благотворителни организации, включително игрите „Инвиктус“, които трябва да се проведат в Бирмингам през следващата година. Появиха се и информации, че Меган обмисля завръщане към актьорската професия. Споровете около сигурността на двойката във Великобритания остават нерешени. Писмото уточнява, че тези въпроси трябва да бъдат отправяни към съответните полицейски органи.

Редактор: Никола Тунев