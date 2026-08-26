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Семейството ще живее в Котсуолдс, но без да изпълнява официални кралски ангажименти
Шест години след шумното си напускане на Великобритания, принц Хари и Меган Маркъл отново се завърнаха в страната. Смята се, че двойката е пристигнала от Калифорния с двете си деца – Арчи и Лилибет.
Те няма да се върнат към кралските си задължения, а ще живеят като неработещи членове на кралското семейство. Очаква се да се установят в частен имот в района на Котсуолдс, а децата им вече са записани на училище.
Принц Хари напуска управителния съвет на неправителствената организация "Африкански паркове"
Според източници Хари така и не е спрял да тъгува за дома, а крал Чарлз се надява преместването да сближи семейството.Редактор: Мария Барабашка
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