Панамският канал не изключва въвеждането на нови ограничения за корабния трафик заради сушата, засилена от климатичния феномен Ел Ниньо. Това заяви новият администратор на ключовия воден път Иля Еспино де Марота.

Междуокеанският канал вече постепенно намали максималния брой кораби, на които е разрешено да преминават дневно, от 36 на 32.

Панамският канал ограничава корабоплаването заради ниските нива на водата

Еспино де Марота предупреди, че не са изключени и допълнителни рестрикции, ако тежката суша в региона продължи.

Редактор: Мария Барабашка