Взрив на пиротехнически материали по време на религиозен фестивал в Мексико взе най-малко 10 жертви, а други 64 души пострадаха. При експлозията се срутила и стена, съобщиха мексиканските власти.

Инцидентът станал в събота вечерта в близост до църквата „Нуестра Сеньора де ла Лус“ в Темаскалсинго, община в централната част на Мексико с население от около 66 000 души. Стотици хора се подготвяли да наблюдават фойерверките, които са част от религиозните празненства, когато избухнал взривът. Темаскалсинго се намира на около 160 километра северозападно от столицата Мексико.

Кола бомба избухна пред полицейски участък в Мексико, шестима са ранени (ВИДЕО)

Причината за експлозията все още не е установена. Прокуратурата на щата Мексико започнала разследване на инцидента.

Местен епископ съобщи, че сред пострадалите има и двама свещеници.

Кадри, публикувани в социалните мрежи, показват последствията от взрива – десетки хора се движат сред дима и отломките в опит да открият оцелели.

Инцидентите с пиротехнически материали са чести в Мексико, където фойерверките широко се използват по време на улични тържества и религиозни фестивали. Преди близо четири години мощен взрив на фойерверки в село в община Уехутла, в централния щат Идалго, рани 17 души.

Редактор: Дарина Методиева