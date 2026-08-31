Шестима души са пострадали при взрив на автомобил пред полицейски участък в мексиканския щат Сакатекас. Експлозията е станала в неделя вечерта в град Охокалиенте.

По данни на местните власти взривното устройство е било поставено в частен автомобил. Детонацията е нанесла щети както на полицейския пост, така и на намиращи се в близост сгради.

¡DEVASTACIÓN TOTAL! 🚨 COCHE BOMBA EN OJOCALIENTE DEJA SEVEROS DAÑOS MATERIALES Y VEHÍCULOS CALCINADOS 💥🚔🚗

La explosión de un coche bomba frente a la Comandancia de la Policía Municipal en Ojocaliente, Zacatecas, dejó cuantiosos daños materiales en el centro de la ciudad. La… pic.twitter.com/JdTvjEMZxp — apartadomex (@ApartadoMex) August 31, 2026

„Шестима цивилни са ранени и получават медицинска помощ“, съобщи представителят на регионалното правителство Родриго Рейес. Информация за състоянието им не се посочва.

Сакатекас е един от стратегически важните райони за организираната престъпност в Мексико заради местоположението си. През щата преминават маршрути, свързващи централните части на страната със северните и западните региони, които се използват и за контрабанда на кокаин и други наркотици към Съединените щати.

В продължение на години районът беше сцена на тежко насилие, свързано с борбата между престъпни организации за контрол върху наркотрафика. След период на относително успокояване през последните месеци отново бяха регистрирани тежки престъпления.

През юли пет тела бяха открити обесени на мост в Посос де Гамбоа, на около 75 километра от мястото на сегашната експлозия. Сред жертвите тогава имаше бивш кмет, служители и представители на бизнеса от различни части на щата.

Редактор: Цветина Петкова