Тежки денонощия за пожарникарите. Продължава борбата с огнените фронтове на няколко места в страната

⇒Военен хеликоптер „Кугър” се включи в гасенето на пожара в Националния парк „Централен Балкан“ над село Антон. Седми ден горят над 100 хиляди декара борова гора. Фронтът е на повече от 1800 м височина, в труднодостъпен терен.

Машината е излетяла в 14:55 часа от авиобаза Крумово. Заявка за включване на летателната техника при гасенето е изпратена от пожарната в 13:00 часа днес заради труднодостъпния терен.

Стихията в неделния ден се разпали отново, най-вече заради силния вятър и сравнително високите температури. Засега няма пряка опасност за населените места в района.

Пожарът над село Антон отново е активен, няма да допускат доброволци заради вятъра (ВИДЕО+СНИМКИ)



Предполагаемата причина за възникването на пожара е изхвърлен фас от берачи на боровинки, които били забелязани на мястото, откъдето тръгнал огъня.

През нощта огънят е утихнал. Кметът на Антон Андрей Симов очаква днес пожарникарите да се справят с огнището.

⇒На север над 100 служители от България и Румъния участват в гасенето на пожар на остров Борил в река Дунав, край село Байкал. Стихията бушува вече близо 8 дни. Към момента огънят е на три отделни фронта.

⇒Западните квартали на София тази сутрин осъмнаха с предупреждение за възможно задимяване заради пожар в нерегламентирано сметище в ж.к. „Филиповци”. Според Изпълнителната агенция по околната среда не са отчетени превишения на нормите за серен диоксид. Кметът на район „Люлин” отправи призив към хората при възможност да затворят плътно прозорците.

⇒Гори още смесена дъбова и борова гора в района около язовир „Копринка”. Огънят е навлязъл дълбоко навътре в горския масив. Към този момент пожарът е под контрол. Предполагаемата причина за възникването на пожара е изхвърлен фас.

⇒В неделя пожар в района на село Горно Сахране спря движението на влакове по линията София-Бургас. Пламъците обхванаха бали със сено, автомобили и сгради. Почти изцяло изгорял е склад на железопътната инфраструктура. Огънят засегна и къщи, както и голяма площ от орехова градина.

Пожар в района на Горно Сахране, влаковете по линията София-Бургас са спрени (ВИДЕО+СНИМКИ)

Едно от най-критичните места беше в непосредствена близост до далекопровод с високо напрежение. Силният вятър допринесе за бързото разпространение на пламъците. В гасенето участваха пожарникари, доброволци и военнослужещи. Седем екипа на пожарната успяха да спрат разрастването на стихията към железопътната линия и да позволят възстановяването на движението.

Стотици пътници останаха да чакат по гарите в страната, докато движението по линията София-Бургас бъде възстановено. Към момента екипите на пожарната продължават работа по окончателното локализиране на огъня.

Общо 16 пожара са гасени в рамките на последното денонощие в област Стара Загора.