Русия нареди закриването на германското генерално консулство в Санкт Петербург, като определи 18 септември за краен срок, до който дипломатическата мисия трябва да прекрати дейността си и служителите ѝ да напуснат страната. Москва поиска и служителите на германския институт „Гьоте“, който беше закрит миналата седмица, да напуснат Русия до края на тази седмица, съобщи АФП.

Решението е поредната стъпка в задълбочаването на дипломатическото напрежение между Москва и Берлин. Отношенията между двете страни се влошиха значително след началото на руската пълномащабна инвазия в Украйна, а през последните дни напрежението допълнително нарасна.

Сергей Лавров нарече “начало на истинска война” обвиненията, че Русия има роля в инцидента с дрон в Лайпциг

Миналата седмица Германия обвини Русия, че стои зад атака с дрон срещу летището в Лайпциг. В отговор германските власти закриха руското консулство в Бон и руския културен център в Берлин.

Руското външно министерство съобщи, че е „оттеглило съгласието си за дейността на Генералното консулство на Федерална република Германия в Санкт Петербург“.

Според Москва консулството трябва да прекрати работата си най-късно до 18 септември 2026 г., като до същата дата целият му персонал трябва да напусне територията на Руската федерация. За служителите на института „Гьоте“ е определен по-ранен срок - те трябва да напуснат Русия до 13 септември.

Германия е сред основните европейски поддръжници на Украйна. На фона на продължаващата война европейските държави все по-често предупреждават за действия, които определят като хибридни атаки на тяхна територия.

Европейският съюз заяви, че инцидентът на летището в Лайпциг, при който според германските власти е използван дрон с експлозиви, носи признаци на „държавно спонсориран тероризъм“. Москва отхвърли обвиненията. Руският външен министър Сергей Лавров пък обвини Берлин, че „отново иска война“.

Редактор: Георги Иванов