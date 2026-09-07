Снимка: iStock
Не е известно дали роботът е бил управляван дистанционно или е изпълнявал предварително зададена последователност
През последните години хуманоидните роботи придобиха редица впечатляващи способности - от спринтиране с по-висока скорост от човек до изпълнение на сложни танцови хореографии. Те вече са обучавани и да нанасят удари и да се занимават с кикбокс, а мъж, посетил магазин в Русия, изглежда се е убедил в това по трудния начин.
Запис от охранителна камера показва как мъжът леко избутва хуманоиден робот, който изглежда е китайският модел Unitree G1. След като отстъпва леко назад, роботът внезапно започва да възпроизвежда музика, наподобяваща саундтрак от бойна сцена, и заема широка бойна стойка.
Робот падна върху съдийската маса по време на световни игри в Пекин (ВИДЕО)
Двама служители на магазина се опитват да го удържат, докато роботът започва да изпълнява високи технически ритници. Един от тях изглежда попада в слабините на единия служител.
🇷🇺 A robot “consultant” at a tech store in Saratov, Russia went full kung-fu after a customer pushed it, blasting martial arts music and throwing high kicks at the man before store staff intervened.— HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) September 2, 2026
No explanation was given for the robot’s sudden decision to defend its honor. pic.twitter.com/k3squLWeWj
Около 20 секунди по-късно движенията на робота внезапно спират и той вдига ръце, заемайки поза, наподобяваща буквата Т. „Дали са на това нещо режим за кунг-фу бой, умирам от смях“, написа потребител в X.
Други потребители реагираха далеч по-сериозно. „Не остава много време, преди роботите да започнат да откъсват ръцете на хората на обществени места“, гласи друга публикация.
2056 участници от 666 отбора ще премерят сили в Световните игри за хуманоидни роботи в Пекин (СНИМКИ)
Все още обаче е твърде рано случилото се да бъде обявено за начало на истинско въстание на роботите. Видеото оставя много повече въпроси, отколкото отговори. Не е известно дали роботът е бил управляван дистанционно или е изпълнявал предварително зададена последователност от действия като част от технологична демонстрация.
Напълно възможно е и цялата конфронтация да е била инсценирана с цел привличане на внимание в социалните мрежи. Случаят изглежда не е довел до сериозни наранявания, но това не би бил първият случай, при който човек е пострадал от хуманоиден робот.Редактор: Никола Тунев
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни