През последните години хуманоидните роботи придобиха редица впечатляващи способности - от спринтиране с по-висока скорост от човек до изпълнение на сложни танцови хореографии. Те вече са обучавани и да нанасят удари и да се занимават с кикбокс, а мъж, посетил магазин в Русия, изглежда се е убедил в това по трудния начин.

Запис от охранителна камера показва как мъжът леко избутва хуманоиден робот, който изглежда е китайският модел Unitree G1. След като отстъпва леко назад, роботът внезапно започва да възпроизвежда музика, наподобяваща саундтрак от бойна сцена, и заема широка бойна стойка.

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Двама служители на магазина се опитват да го удържат, докато роботът започва да изпълнява високи технически ритници. Един от тях изглежда попада в слабините на единия служител.

🇷🇺 A robot “consultant” at a tech store in Saratov, Russia went full kung-fu after a customer pushed it, blasting martial arts music and throwing high kicks at the man before store staff intervened.



No explanation was given for the robot’s sudden decision to defend its honor. pic.twitter.com/k3squLWeWj — HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) September 2, 2026

Около 20 секунди по-късно движенията на робота внезапно спират и той вдига ръце, заемайки поза, наподобяваща буквата Т. „Дали са на това нещо режим за кунг-фу бой, умирам от смях“, написа потребител в X.

Други потребители реагираха далеч по-сериозно. „Не остава много време, преди роботите да започнат да откъсват ръцете на хората на обществени места“, гласи друга публикация.

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Все още обаче е твърде рано случилото се да бъде обявено за начало на истинско въстание на роботите. Видеото оставя много повече въпроси, отколкото отговори. Не е известно дали роботът е бил управляван дистанционно или е изпълнявал предварително зададена последователност от действия като част от технологична демонстрация.

Напълно възможно е и цялата конфронтация да е била инсценирана с цел привличане на внимание в социалните мрежи. Случаят изглежда не е довел до сериозни наранявания, но това не би бил първият случай, при който човек е пострадал от хуманоиден робот.

Редактор: Никола Тунев