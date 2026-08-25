Робот падна върху съдийската маса, докато се опитваше да вдигне тежест на Световните игри на хуманоидните роботи в Пекин.

Инцидентът се случи по време на финала на второто издание на игрите.

Първоначално игрите са организирани от любопитство от академични екипи и любители. Но китайските игри с роботи се превърнаха в изложение на търговски продукти от компании, които искат да покажат реално приложение на своите хуманоидни роботи. Игрите започнаха в събота и ще продължат пет дни.