Снимка: Стопкадър
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Инцидентът се случи по време на финала по вдигане на тежести
Робот падна върху съдийската маса, докато се опитваше да вдигне тежест на Световните игри на хуманоидните роботи в Пекин.
Инцидентът се случи по време на финала на второто издание на игрите.
Първоначално игрите са организирани от любопитство от академични екипи и любители. Но китайските игри с роботи се превърнаха в изложение на търговски продукти от компании, които искат да покажат реално приложение на своите хуманоидни роботи. Игрите започнаха в събота и ще продължат пет дни.
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