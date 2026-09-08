Главният прокурор на Украйна Руслан Кравченко се оттегля от поста си. Той обяви решението си в понеделник и го определи като политическо.

Кравченко обясни, че не иска институцията, която ръководи, да бъде въвличана в политически сблъсъци. „Това е политическо решение и аз го взех съзнателно. Не желая постът на главния прокурор да бъде използван като инструмент за политическо противопоставяне“, написа той в Telegram, без да разкрива повече подробности за конкретните мотиви зад оттеглянето си.

Главният прокурор на РСМ подаде оставка

Оставката идва, дни след като двете водещи антикорупционни институции в страната - Националното антикорупционно бюро и Специализираната антикорупционна прокуратура, съобщиха за разследване срещу предполагаема престъпна организация, свързана с измамни колцентрове. Според разследващите схемата е била организирана от служител на Главната прокуратура.

Кравченко отхвърли твърденията за собствена съпричастност към случая. При обявяването на оставката си той подчерта, че позицията му по отправените твърдения не се е променила.

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Оттеглянето му е поредната промяна по високите етажи на украинската власт през последните месеци. През юли президентът Володимир Зеленски назначи ръководителя на държавната енергийна компания „Нафтогаз“ Сергий Корецки за министър-председател, след като Юлия Свириденко подаде оставка.

През същия месец беше извършена промяна и начело на Министерството на отбраната. Михайло Федоров беше освободен от поста само шест месеца след назначаването си.

Редактор: Цветина Петкова