Главният прокурор на Република Северна Македония Люпчо Коцевски подаде оставка. Той заяви, че от самото начало е бил категоричен, че евентуалната процедура по освобождаването му представлява политическо решение. Коцевски обяви решението си на пресконференция в Прокуратурата и подчерта, че напуска поста с гордо вдигната глава.

„Функцията, която изпълнявах малко под 2 години, упражнявах честно и достойно. Напускам с високо вдигната глава, но и с разочарование от погазването на принципите, върху които се основава правовата държава. Показателно е, че едва днес в 10:00 часа – само час преди насрочения начален час, получих покана от парламента да присъствам на заседание, на което трябваше да се обсъжда моето освобождаване. Самото предложение за освобождаването ми не ми беше връчено и нямам по какво да взема становище“, заяви Коцевски.

Той смята за очевидно, че предложението за освобождаването му не се основава нито на закон, нито на факти, а представлява прецедент с далечни последици за независимостта на прокуратурата.

„В предложението като основания за освобождаване са посочени едва три реда, без нито едно обяснение или аргументирана обосновка. Законът е ясен – държавният прокурор може да бъде освободен само ако бъде установено тежко дисциплинарно нарушение. Това правило не съществува, за да защитава Люпчо Коцевски или който и да е бъдещ носител на тази функция, а за да гарантира самостоятелността на прокуратурата и принципа на разделение на властите", смята Коцевски.

"Именно тези принципи днес са сериозно нарушени, тъй като с нито една процедура не е установено да съм извършил нито леко, нито тежко дисциплинарно нарушение. Това беше потвърдено и от Съвета на прокурорите, който даде отрицателно становище по предложението на правителството като орган, конституционно и законово натоварен със защитата на независимостта на прокуратурата. Поради това самата процедура по освобождаването ми е правно неиздържана“, подчерта той.

По думите му инициативата за отстраняването му е резултат от това, че е говорил открито и публично за проблемите в прокуратурата. „Зная защо днес стоя пред вас. Не заради непрофесионална работа. Не заради липса на резултати. Причината е, че като държавен прокурор говорех открито за проблемите и недостига на ресурси, че не се намесвах в законното право на прокурорите да вземат самостоятелни и независими решения. Убеден съм, че причината е и в това, че започнах наистина труден и значим процес – прочистване на редиците на прокуратурата. Аз съм първият държавен прокурор, който след приемането на Закона за прокуратурата през 2021 г. извърши контрол върху работата на висшите прокуратури и на Основната прокуратура за борба с организираната престъпност и корупцията“, заяви Коцевски.

Редактор: Ивайла Митева