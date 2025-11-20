Около 10 служители на Агенцията за публични приходи (АПП) в Северна Македония (еквивалент на НАП) са били задържани през изминалия ден и тази сутрин във връзка с разследването по случая в Кочани.

В момента се извършват обиски на няколко адреса, съобщи държавният прокурор Люпчо Коцевски след информации за арести в Щип, засягащи данъчни инспектори. Всички задържани са служители на АПП. Първоначалните данни сочат злоупотреба със служебно положение и подкуп.

По отношение на разследването на комуникацията между инспектори от АПП и собствениците на дискотека „Пулс“, прокурорът потвърди, че част от тези лица са включени в делото, а част от електронните съобщения вече са предадени в съда. Прокуратурата ще поиска мерки за неотклонение за задържаните, които ще бъдат обявени в рамките на деня.

Припомняме, че на 19 ноември в Скопие започна съдебният процес за пожара в дискотеката в Кочани – най-тежката трагедия в страната, при която на 16 март загинаха 63 млади хора и деца, а над 200 бяха ранени. На подсъдимата скамейка са изправени 35 души, а отговорност се търси и от три фирми. Обвиненията са за тежки престъпления срещу обществената сигурност.

