Съдебният процес за трагедията в Кочани започва днес. Първите заседания са насрочени за 19, 25 и 26 ноември. Делото ще води съдия Диана Груевска Илиевска, а заседанията ще се провеждат по две седмично.

Наказателният съд, прокуратурата и адвокатската колегия увериха, че ще предприемат всички необходими мерки, за да гарантират непрекъснато и ефективно протичане на процеса по делото за пожара в дискотеката „Пулс“ в Кочани, при който загинаха 63 души, а около 200 бяха ранени.

В навечерието на делото: Семействата на загиналите при пожара в Кочани излязоха на протест

От съда съобщиха, че ще бъдат въведени засилени мерки за сигурност, включително присъствието на медицински екип. Пострадалите свидетели няма да могат да присъстват в залата, докато не бъдат разпитани. Ще има строга проверка на медицинските документи, с които участници в процеса могат да поискат отлагане по здравословни причини.

Главният прокурор Люпчо Коцевски заяви, че обвинението е напълно подготвено и че е сформиран разширен екип от 15 прокурори, за да не се допуснат забавяния. Въпреки големия обем доказателства, той увери, че делото ще бъде ефикасно и справедливо.

Делото включва 38 обвиняеми – 35 физически и 3 юридически лица. Сред тях са собственици на заведения, управители, инспектори, бивши кметове, служители по сигурността и държавни чиновници, обвинени в тежки престъпления срещу обществената безопасност.

Трагедията в Кочани се случи през нощта на 15 срещу 16 март, по време на концерт на групата ДНК, когато искри от пиротехника подпалиха тавана на дискотеката. Огънят бързо се разпространи, а паниката и тесният изход предизвикаха хаос и струпване на хора, довели до десетки жертви и стотици ранени. Обектът не отговаряше на условията за безопасност.

Последният „Марш на ангелите“, организиран от опечалените семейства, се проведе в Скопие на 15 ноември. Той ще бъде запомнен с думите: „63 сенки ще ви следят - всеки поглед търси правда.“

