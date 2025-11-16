В Северна Македония семействата на загиналите при опустошителния пожар в нощен клуб в Кочани излязоха на протест в столицата Скопие. Хиляди демонстранти носеха снимки на 63-те жертви и плакати с въпроса: „Колко детски живота трябва да се загубят, за да се събудите?“.

Пожарът избухна през март в претъпкан, нелицензиран клуб, след като искри подпалиха покрива и раниха над 150 души.

„63 сенки ще ви следят – всеки поглед търси правда“: „Марш за ангелите“ в Скопие в памет на жертвите от „Пулс“

Сред протестиращите беше и Наталия Георгиевска, съпруга на вокалиста на музикалната група DNK, Андрей Георгиевски, който загина в трагедията. Делото срещу 37-те обвиняеми, сред които длъжностни лица, собственикът на клуба, музикант и служители по сигурността, започва идната седмица.

