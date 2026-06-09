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15-годишен без книжка загина зад волана при тежка катастрофа край Ловеч
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Катастрофата на „Челопешко шосе”: Защо отново се стигна до толкова тежък инцидент
Другият водач, участвал в пътния инцидент, дал положителна проба за метамфетамин
15-годишно момче загина при тежка катастрофа в Ловешко в понеделник, след като автомобилът, който е управлявало, се ударил челно в насрещно движеща се кола.
По информация на Окръжната прокуратура детето трябвало да бъде на училище, но изпуснало училищния автобус. Останало вкъщи, откъдето взело колата на баща си и потеглило без знанието на родителите си. По това време бащата е бил в София.
Сигналът за инцидента е подаден около обяд. Катастрофата е станала между селата Български извор и Галата. По първоначална информация пътният участък бил неравен и при движение с несъобразена скорост момчето загубило контрол над автомобила, навлязло в насрещното платно и се ударило в лек автомобил.
15-годишен без книжка загина зад волана при тежка катастрофа край Ловеч
След сблъсъка двете превозни средства са излезли от пътното платно. 15-годишният водач е загинал на място.
В другата кола имало водач и пътник. По данни на прокуратурата шофьорът е пострадал по-леко, а пътникът е с по-сериозни наранявания, включително счупвания, охлузвания и порезни рани. И двамата са настанени за лечение в болница, без опасност за живота.
Разследващите съобщиха още, че водачът на другия автомобил е изследван в Спешна помощ - Ловеч и е дал положителна проба за метамфетамин. Взета е кръвна проба, като резултатите от лабораторния анализ предстои да излязат и ще имат решаващо значение за случая.
Образувано е досъдебно производство. Ако бъде доказана вина, законът предвижда наказание лишаване от свобода от 10 до 15 години. От прокуратурата посочиха, че предстоят автотехнически експертизи, разпити на свидетели и други процесуално-следствени действия за изясняване на всички обстоятелства около инцидента.
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