15-годишно момче загина при тежка катастрофа в Ловешко в понеделник, след като автомобилът, който е управлявало, се ударил челно в насрещно движеща се кола.

По информация на Окръжната прокуратура детето трябвало да бъде на училище, но изпуснало училищния автобус. Останало вкъщи, откъдето взело колата на баща си и потеглило без знанието на родителите си. По това време бащата е бил в София.

Сигналът за инцидента е подаден около обяд. Катастрофата е станала между селата Български извор и Галата. По първоначална информация пътният участък бил неравен и при движение с несъобразена скорост момчето загубило контрол над автомобила, навлязло в насрещното платно и се ударило в лек автомобил.

15-годишен без книжка загина зад волана при тежка катастрофа край Ловеч

След сблъсъка двете превозни средства са излезли от пътното платно. 15-годишният водач е загинал на място.

В другата кола имало водач и пътник. По данни на прокуратурата шофьорът е пострадал по-леко, а пътникът е с по-сериозни наранявания, включително счупвания, охлузвания и порезни рани. И двамата са настанени за лечение в болница, без опасност за живота.

Разследващите съобщиха още, че водачът на другия автомобил е изследван в Спешна помощ - Ловеч и е дал положителна проба за метамфетамин. Взета е кръвна проба, като резултатите от лабораторния анализ предстои да излязат и ще имат решаващо значение за случая.

Образувано е досъдебно производство. Ако бъде доказана вина, законът предвижда наказание лишаване от свобода от 10 до 15 години. От прокуратурата посочиха, че предстоят автотехнически експертизи, разпити на свидетели и други процесуално-следствени действия за изясняване на всички обстоятелства около инцидента.