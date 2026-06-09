Първият месец на управление на кабинета „Радев” – каква е равносметката? Какво успя да свърши правителството за това време? Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” пиар експертът Елица Виденова, директорът на Първа английска гимназия - София Александър Чакмаков и стоматологът д-р Светломир Дамянов.

Тримата събеседници анализираха и скъпите коли и имоти, придобити с неясни доходи, които влязоха в полезрението на полицията. Как гонката на „Челопешко шосе”, отнела живота на 4-ма души, отвори очите на униформените?

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Редактор: Ина Григорова