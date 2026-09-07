Бюджетът за посещението на папа Лъв XIV във Франция от 25 до 28 септември вече се оценява на около 27 милиона евро. Френската католическа църква призова за дарения, с които да бъде финансирана визитата, предаде "Франс прес".

Според Френската епископска конференция сумата ще покрие всички разходи по организацията на апостолическото пътуване, включително логистиката, посрещането на участниците и подготовката на местата за събитията в Париж, Лурд и Мец.

Големият интерес към посещението е наложил допълнителни мерки за сигурност и разширяване на съоръженията за провеждането на богослуженията и останалите прояви. До момента за събитията са се регистрирали над 700 000 души, а близо 2500 журналисти са получили акредитация.

Папа Лъв XIV стана първият папа, участвал в шествие с лодка по езерото Албано (ВИДЕО)

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нуниез обяви миналата седмица, че ще бъдат предприети „извънредни мерки за сигурност“. В най-натоварените моменти ще бъдат мобилизирани до 15 000 служители на силите на реда.

Кампанията за набиране на средства, започнала в началото на лятото, вече е събрала близо 5,5 милиона евро. По думите на епископската конференция посещението ще бъде финансирано „в преобладаващата си част от щедростта на обществеността“.

Допълнителни средства се очаква да постъпят от големи дарители и компании, както и от продажбата на сувенири. По време на визитата ще бъдат възможни дарения и чрез SMS и QR кодове по време на големите богослужения.

Програмата на папата предвижда мащабни прояви в няколко френски града. На 25 септември около 80 000 души се очаква да присъстват на бдение на „Стад дьо Франс“.

Ден по-късно около 500 000 души се очаква да се съберат за литургия в района между площад „Конкорд“ и булевард „Шанз-Елизе“ в Париж.

На 27 септември в светилището в Лурд се очакват около 150 000 души, а ден по-късно десетки хиляди вярващи ще се съберат около катедралата в Мец.

Редактор: Георги Иванов