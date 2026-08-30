Снимка: Стопкадър
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Езерото се намира в близост до папската лятна резиденция в италианския град Кастел Гандолфо
Папа Лъв XIV стана първият папа, който се включи в традиционното шествие с лодка по езерото Албано по повод празника на Дева Мария. Езерото се намира в близост до папската лятна резиденция в италианския град Кастел Гандолфо.
След литургия в местната църква папата се присъедини към шествието. Той се качи на лодката, на която беше поставена статуята на Дева Мария, и участва в процесията по езерото.
Папа Лъв XIV призова за прекратяване на насилието срещу палестинците на Западния бряг
По време на речта си Лъв XIV отправи послание за мир и осъди омразата и насилието. Той призова хората, заемащи отговорни обществени позиции, да работят за справедливостта, свободата и достойнството на всеки човек. Понтификът отправи молитва и за децата, възрастните хора, болните, семействата, младите и хората, които живеят в самота.Редактор: Дарина Методиева
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